Guillermo Ochoa pone fin a su carrera: anuncia su retiro como futbolista profesional

EL UNIVERSAL
El legendario arquero compartió el final de su carrera en sus redes sociales
Luego de cumplir el sueño que persiguió durante la parte final su carrera y convertirse en el primer futbolista mexicano en disputar seis Copas del Mundo, Guillermo Ochoa decidió poner punto final a una trayectoria que lo consolidó como uno de los máximos referentes del futbol mexicano.
El experimentado guardameta, símbolo de varias generaciones del Tricolor y protagonista de memorables actuaciones internacionales, anunció que ha llegado el momento de despedirse de las canchas.
A los 41 años de edad, el canterano del América compartió a través de sus redes sociales la noticia de su retiro como futbolista profesional, cerrando un recorrido de más de dos décadas marcado por títulos, récords y actuaciones inolvidables tanto en México como en el extranjero.
Yo no entiendo mi carrera sin la selección porque ahí entendí el verdadero tamaño de esta responsabilidad y quizá por eso mismo el destino quiso que todo terminara donde empezó: el Estadio Azteca. Este mismo lugar que me abrió la puerta, ahora me ayuda a cerrarla con gratitud, ha llegado el momento de quitarme estos guantes y por primera vez dejarlos en otras manos. A quien venga después solo queda decirte una cosa. Confía, el arco no pide perfección, pide orgullo. A ustedes afición gracias por caminar conmigo estos años, a quienes me ensañaron, me exigieron y me acompañaron en cada etapa del camino”, finalizó.
Con su adiós, concluye la carrera de una de las figuras más emblemáticas en la historia reciente de la Selección Mexicana.
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