Aitana pone la Banda Sonora al segundo título mundial de España con su hit global ““SUPERESTRELLA”

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La artista cerró una noche inolvidable junto a la selección en el corazón de la capital, con el ya considerado popularmente como el himno del mundial

AITANA culminó la gran celebración de los Campeones del Mundo con su gran actuación de “SUPERESTRELLA”. Un momento catártico y único en el que los jugadores, la artista y la afición pudieron, al fin, cantar juntos una canción que, partido a partido, ha trascendido su dimensión musical para convertirse en un auténtico símbolo colectivo.

“SUPERESTRELLA” llegó a Cibeles convertida ya en el himno popular de la Selección. Partido a partido, que llegara el momento de escuchar “SUPERESTRELLA” solo podía significar una cosa, y de las buenas: la Selección española salía invicta del partido. De la mano de la victoria, siempre AITANA y su “SUPERESTRELLA”, convirtiéndose así en el himno popular del Mundial para España, sus jugadores y todos los aficionados.

Tras una noche como la de ayer, la estrella del pop global continúa demostrando su gran y firme talento para crear canciones que van más allá de los límites del pop y consagran la capacidad que tiene su música de convertirse en parte del imaginario de toda una sociedad, de su cultura y de su historia.

Como parte de ‘Cuarto Azul,’ “SUPERESTRELLA” se ha consolidado como una de las canciones más relevantes del último año. El tema ha logrado entrar en las listas de 24 países, alcanzando el número 69 en el Top 100 Global de Spotify y conquistando el número 1 en plataformas digitales y emisoras de radio en distintos mercados. Convertida en un auténtico fenómeno cultural e intergeneracional, “SUPERESTRELLA” ha trascendido el éxito comercial para convertirse en un himno capaz de conectar con públicos de todas las edades, confirmando el enorme alcance internacional de AITANA y el impacto de una canción que ya forma parte de la banda sonora de toda una generación.

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