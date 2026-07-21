Cuatro heridos por accidente en Huauchinango

Abelardo Domínguez

La tarde de este día, elementos de la Cruz Roja Mexicana, delegación Huauchinango, atendieron el reporte del accidente vial, luego de que un vehículo se impactara contra un objeto fijo.

Al lugar acudieron paramédicos de la institución, en coordinación con otros cuerpos de emergencia, quienes realizaron la valoración de las personas involucradas.

Debido a la magnitud del incidente, fue necesario utilizar herramientas especializadas para liberar a los lesionados, además de brindar atención prehospitalaria y realizar el traslado de una de las personas heridas para recibir atención médica.