Presentan la feria Amozoc 2026

Sadit González
Esta tarde, el presidente municipal Margarito de la Rosa presentó la feria patronal Amozoc 2026, una celebración pensada para que todas las familias disfruten de las tradiciones, cultura e identidad.
En el evento se contó con el párroco, Felipe Torres García, así como de la mayordomía y la comisión organizadora.
Se contará con el certamen embajadora Amozoc 2026, el corredor artesanal, el sexto festival del mole, jaripeos, carreras de caballos, eventos deportivos, actividades culturales y una gran cartelera artística, para que todos disfruten en un ambiente familiar.
La seguridad será una prioridad, se contará con un operativo coordinado entre la secretaría de Seguridad Ciudadana y corporaciones de los tres órdenes de gobierno, para la tranquilidad de familias y visitantes.
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