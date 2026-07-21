Mario Riestra denuncia malos gobiernos municipales de Morena

Jorge Barrientos

El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Mario Riestra Piña, aseguró que los malos gobiernos municipales emanados de Morena evidencian la falta de filtros en la selección de sus candidatos y afirmó que su partido continuará fortaleciendo sus mecanismos internos para postular perfiles competitivos y honestos.

En conferencia de prensa, Riestra señaló que entre los casos que, a su juicio, reflejan malos resultados de administraciones morenistas se encuentran los municipios de Chignahuapan, Acatlán de Osorio y San Martín Texmelucan.

Respecto a Chignahuapan, mencionó que el alcalde ha sido protagonista de diversas polémicas públicas, entre ellas la difusión de videos en los que presuntamente entrega dinero en efectivo a su esposa, declaraciones en las que aseguró que sería “10 veces presidente municipal” y otros escándalos que, dijo, han desviado la atención de las necesidades del municipio.

Sobre Acatlán de Osorio, Riestra sostuvo que existe un escenario de ingobernabilidad y criticó que la presidenta municipal realizara un viaje a Europa, dejando temporalmente sus funciones. Asimismo, hizo referencia a conflictos registrados al interior del Cabildo, aunque aclaró que no corresponde juzgar la vida privada de los funcionarios.

En el caso de San Martín Texmelucan, afirmó que el municipio enfrenta una severa crisis de seguridad, altos índices de robo al transporte de carga y cuestionamientos por presuntos contratos otorgados a familiares de la autoridad municipal. Además, lamentó el asesinato de un periodista ocurrido en esa demarcación, hecho que calificó como un atentado contra la libertad de expresión y contra la democracia.

Riestra también mencionó otros municipios, como Coronango, para sostener que los casos forman parte de un problema más amplio en los gobiernos de Morena.

El dirigente panista cuestionó los mecanismos de selección del partido oficialista y afirmó que “los filtros de Morena para escoger a sus candidatos no existen o son muy malos”. Asimismo, hizo referencia a los señalamientos realizados por el Gobierno de Estados Unidos sobre presuntas organizaciones criminales, al sostener que Morena debe impedir que personas vinculadas con actividades ilícitas accedan a cargos de elección popular.

“Le exigimos a Morena que le cierre la puerta a los criminales, que le cierre la puerta a los grupos de la ilegalidad y que deje de hipotecar regiones enteras del país y del estado por algunos votos”, expresó.

Añadió que, desde la óptica del PAN, la presencia de grupos delictivos en distintas regiones ha provocado que existan zonas donde las autoridades enfrentan dificultades para ejercer plenamente sus funciones.

En contraste, Riestra aseguró que Acción Nacional mantendrá el compromiso de fortalecer sus procesos internos de selección para postular candidatos “competitivos, honestos y de buena reputación”.

Responde sobre presuntas aportaciones

Al ser cuestionado sobre presuntas aportaciones económicas relacionadas con administraciones anteriores, Riestra dijo desconocer los detalles del caso y evitó emitir una postura definitiva.

Explicó que primero es necesario revisar la temporalidad y el contexto en que habrían ocurrido los hechos para determinar responsabilidades.

“Desconozco este tema de las aportaciones. Seguramente no se dio en esta administración mía; seguramente fue en años anteriores. Habría que revisar el tiempo y el contexto en que se dio, porque sin esa información sería muy difícil, por no decir imposible, fijar una postura”, declaró.

Como parte de la estrategia de relanzamiento de Acción Nacional donde se tienen tres ejes rectores: apertura, ciudadanización y democracia; en Puebla se presentan resultados históricos de participación ciudadana, prueba de ello es que se han recibido 80 registros para coordinadores de distritos federales de la defensa de la patria, la familia y la libertad; 172 registros para coordinadores de distritos locales; 262 registros para coordinadores municipales, y 288 registros para coordinadores edilicios, lo que suma alrededor de 850 ciudadanos y militantes inscritos.

Lo anterior fue dado a conocer en conferencia de prensa por Mario Riestra Piña, Presidente del Comité Directivo Estatal. Señaló que este es un primer corte de cifras del proceso impulsado por la dirigencia nacional, encabezada por Jorge Romero. El líder estatal destacó una respuesta sin precedentes de la sociedad poblana, que busca participar en el proceso electoral de 2027 a través de la nueva aplicación digital y de los comités directivos municipales. Asimismo, reiteró que el único criterio para seleccionar a los mejores perfiles que participarán en el próximo proceso electoral será la competitividad, esto con el objetivo de cerrar la puerta a los “dedazos” y a las cuotas partidistas.

Incertidumbre jurídica y riesgo a la pluralidad por reforma electoral en Puebla

En un segundo tema, Mario Riestra señaló que la reciente reforma constitucional aprobada por el Congreso del Estado para armonizar la legislación electoral y reducir el número de regidores en la capital ha generado un preocupante vacío legal, al eliminar el mecanismo constitucional que garantizaba la representación proporcional.

Ante la falta de claridad sobre los criterios para la asignación de regidurías de oposición y la posible vulneración del pluralismo político, informó que el PAN analiza, en coordinación con el Comité Ejecutivo Nacional, la promoción de acciones constitucionales y legales para impugnar esta modificación y exigir certeza jurídica.

Exigen esclarecer presunto cateo irregular y sustracción de bienes por parte de la Fiscalía en Puebla.

Finalmente, Mario Riestra manifestó su preocupación por el testimonio difundido este fin de semana por una familia del municipio de San Salvador el Verde, cuyos integrantes denunciaron presuntas irregularidades cometidas por la Fiscalía General del Estado y la Guardia Nacional durante un cateo. Los afectados señalaron discrepancias entre los testimonios y los videos de seguridad, además de la presunta sustracción de pertenencias y violaciones al debido proceso. Ante ello, el dirigente estatal del PAN hizo un llamado a las autoridades para esclarecer los hechos, deslindar responsabilidades y garantizar una institución que actúe con transparencia, imparcialidad y apego a la legalidad en favor de los poblanos.