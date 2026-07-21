En la capital poblana, este 21 de julio se pronostican lluvias

María Tenahua

Este martes 21 de julio se pronostica día nublado, con la probabilidad de lluvia y acumulación estimada de cinco milímetros, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional.

Esto será entre las 16:00 y 17:00 horas, por ello, se recomienda a la gente tomar sus precauciones, sacar la sombrilla, manejar con cuidado y ante cualquier emergencia llamar al 072 o 911.