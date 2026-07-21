Inundaciones y abastecimiento: cómo las empresas pueden anticiparse a quiebres de stock en emergencias

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Las lluvias intensas y sistemas frontales no solo afectan la vida cotidiana, sino también la disponibilidad de productos. Expertos advierten que las inundaciones pueden generar quiebres de stock en categorías clave, pero que el mayor impacto no está en la emergencia en sí, sino en qué tan preparadas están las empresas para anticiparla.

Cada invierno, los sistemas frontales vuelven a poner a prueba la resiliencia de las ciudades. Calles anegadas, interrupciones en el transporte y restricciones logísticas afectan directamente el abastecimiento de productos, especialmente en zonas más vulnerables.

En este escenario, el quiebre de stock no es solo consecuencia de la emergencia, sino también de la falta de preparación previa.

“Las inundaciones no solo afectan la demanda, también afectan la capacidad de abastecimiento. Cuando se corta el acceso o se retrasa la reposición, el problema no es solo cuánto stock tienes, sino dónde está y qué tan preparado estás para reaccionar”, explica Ariel

Dujovne, Gerente Comercial de Demafront, expertos en optimización predictiva.

Anticipar en lugar de reaccionar

A diferencia de otras disrupciones, los eventos climáticos suelen tener cierto nivel de previsibilidad. Esto permite a las empresas tomar decisiones anticipadas en lugar de reaccionar cuando el problema ya está instalado.

Reforzar inventarios en zonas críticas, priorizar productos esenciales y revisar rutas logísticas son algunas de las acciones que pueden marcar la diferencia en la continuidad del abastecimiento.

“El desafío no es esperar a que ocurra la emergencia, sino anticipar cómo va a cambiar la demanda y qué limitaciones va a tener la cadena de suministro. Ahí es donde se genera la ventaja”, señala Dujovne.

No es solo cuánto stock, sino dónde está

Uno de los errores más comunes es abordar estos escenarios aumentando inventario de forma generalizada. Sin embargo, en contextos de emergencia, la ubicación del stock es tan relevante como su volumen.

“Puedes tener suficiente inventario a nivel total, pero no en los puntos donde se necesita. Sin visibilidad ni capacidad de reasignación, el quiebre ocurre igual”, advierte.

Esto se vuelve especialmente crítico cuando ciertas zonas concentran mayor impacto, generando aumentos de demanda localizados que no siempre están contemplados en la planificación tradicional.

Preparación que se construye antes

Las decisiones que permiten enfrentar mejor este tipo de eventos no se toman durante la crisis, sino antes. Contar con procesos claros, datos actualizados y criterios definidos para priorizar productos y zonas permite responder con mayor rapidez y eficiencia.

Además, una planificación estructurada, que por una parte evita depender exclusivamente de decisiones improvisadas en momentos de alta presión, y por otra parte permite reaccionar de forma rápida y ordenada reduciendo errores y pérdidas operacionales.

Más allá de la emergencia

Si bien las inundaciones son eventos puntuales, el aprendizaje que dejan es permanente Las empresas que incorporan estos escenarios en su planificación no solo mejoran su respuesta frente a eventos climáticos, sino que fortalecen su capacidad de adaptación ante

cualquier tipo de disrupción.

En un entorno cada vez más incierto, la diferencia ya no está solo en reaccionar bien, sino en anticiparse mejor.