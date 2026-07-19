Sufre otro robo la escultura de Amy Camacho en pleno Centro Histórico de Puebla capita

María Huerta
La escultura en honor a Amy Camacho, en el Centro Histórico de Puebla capital, volvió a ser blanco del vandalismo.
La figura de la ex funcionaria estatal, que contaba con una águila como parte del monumento, fue robada.
Es la segunda afectación contra la obra en lo que va de este año.
La escultura de bronce dedicada a la activista y exdirectora de Africam Safari, Amy Louise Camacho Wardle, se encuentra en el corredor 5 de Mayo (esquina con 8 Poniente) en el Centro Histórico de Puebla.
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