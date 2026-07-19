Mundial en el Campo Marte: el negocio privado que la Sedena intentó esconder

Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) trató de ocultar el convenio que permitió a una empresa privada hacer uso comercial del Campo Marte para organizar un Fan Fest privado durante el Mundial de Futbol 2026.

La institución militar, en al menos siete solicitudes de información realizadas por la ciudadanía, aseguró que no contaba con evidencia documental sobre el acuerdo firmado con la empresa The Mates Contents, SA de CV.

La negociación consistió en permitir que el recinto militar fuera utilizado para un Fan Fest privado, que alcanzaron costos de hasta dos mil pesos en zonas VIP o conciertos nocturnos. A pesar de explotar comercialmente el Campo Marte, el convenio no establecía ninguna contraprestación monetaria en favor de la Sedena.

En las solicitudes de información negadas, la frase más común utilizada por la Dirección General de Ingenieros (bajo el mando del general José Manuel Ramírez Martínez) y la Subdirección Técnica de la Defensa fue que:

“No se localizó expresión documental o datos que se puedan relacionar con su solicitud de información, por lo que esta Dependencia se encuentra imposibilitada para atender su requerimiento”.

Otra respuesta que utilizó la dependencia para negar la información fue que:

“Se realizó una búsqueda exhaustiva, razonable y con criterio amplio en los archivos físicos y electrónicos que obran en este organismo, respecto a los datos requeridos, sin haber localizado evidencia documental que permita dar respuesta a su solicitud de información”.

Dichas respuestas fueron dadas a las solicitudes con terminación 8326, 1426, 5326, 8626, 4926, 4626 y 5026, todas presentadas en mayo de este 2026.

La Sedena negó la información en repetidas ocasiones a pesar de que para esas fechas ya existía el Convenio de Concertación de Acciones firmado desde el 19 de febrero de 2026 por el propio director general de Ingenieros de la institución, José Manuel Ramírez Martínez.

El documento pudo hacerse público gracias a que la Secretaría de Turismo federal, involucrada en el acuerdo, sí entregó la información vía transparencia.

En el convenio aparece la firma del general de Brigada José Manuel Ramírez Martínez, director general de Ingenieros, en su papel como responsable inmobiliario del Ejército designado directamente por el general secretario Ricardo Trevilla Trejo.

No obstante, el mismo Ramírez Martínez suscribió los oficios de respuesta a la ciudadanía afirmando que su dirección “no localizó expresión documental o datos” que pudieran relacionarse con el evento masivo programado en el Campo Marte.