Ofrecen homilía por el comunicador asesinado en Texmelucan 

Jorge Barrientos

El obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Puebla, Francisco Javier Martínez Castillo, recordó al periodista Josué Martínez Contreras, asesinado recientemente en San Martín Texmelucan, al elevar una oración por su eterno descanso durante la celebración eucarística del XVI Domingo del Tiempo Ordinario.

Al concluir la homilía, el prelado pidió por los fieles difuntos y mencionó de manera expresa a Josué Martínez Contreras, junto con Oswaldo Pérez Musso y Josefina Castillo, al señalar: “Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de Josué Martínez Contreras, Oswaldo Pérez Musso y Josefina Castillo”.

Durante su mensaje, Martínez Castillo afirmó que, aunque el mal está presente en el mundo, los cristianos deben concentrar sus esfuerzos en fortalecer el bien.

“El importante es el trigo, lo importante no es la cizaña”, expresó al reflexionar sobre el Evangelio de San Mateo, donde Jesús explica la parábola del trigo y la cizaña.

Asimismo, destacó que la mayor muestra del poder de Dios es su misericordia y no el castigo.

“Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es paciente”, afirmó, al explicar que el Señor siempre ofrece oportunidades para la conversión porque conoce el corazón de las personas.

Finalmente, llamó a los fieles a convertirse en “artesanos del bien”, evitando centrar su atención únicamente en el mal.

“Que el trigo le gane a la cizaña, que las actitudes positivas sean las que marquen la vida”, concluyó, al exhortar a trabajar por una sociedad con mayor esperanza, paz y solidaridad.