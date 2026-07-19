Robo de autopartes se ha incrementado en Puebla capital, acusa presidente del CCE

Rateros ofrecen el botín en redes sociales

María Tenahua

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Cisneros Madrid, acusó que han detectado que la venta de autopartes usadas se incrementó y ahora se hace a través de redes sociales.

Ante esto, exhortó a las autoridades correspondientes a reforzar la ciberseguridad y frenar este delito, pues la venta ya no solo es presencial, como en la calle 46 Poniente.

Asimismo, informó que el robo de autopartes lo detectaron en zona del Centro Histórico, Atlixcáyotl, 43 Poniente, área de Huexotitla.

En la ciudad de Puebla, este delito se incrementó en un 13.6 por ciento del periodo de enero a mayo de 2026 en comparación al mismo período del 2025, de acuerdo a la Fiscalía General del Estado (FGE).