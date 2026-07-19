Los Acosta iniciaron con un lleno la feria Atlixco 2026

Desde Puebla
La presidenta Ariadna Ayala dio inicio a esta gran celebración con un centro de convenciones abarrotado en el primer día de feria.
Los encargados de abrir fueron Los Acosta.
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