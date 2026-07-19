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Los Acosta iniciaron con un lleno la feria Atlixco 2026

By Roberto Desachy / 19 julio, 2026

Desde Puebla

La presidenta Ariadna Ayala dio inicio a esta gran celebración con un centro de convenciones abarrotado en el primer día de feria.

Los encargados de abrir fueron Los Acosta.

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