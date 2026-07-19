Plan museístico en la exfábrica La Constancia, propone la BUAP

El objetivo, lograr que sea incluida en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO

Desde Puebla

En el Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico (ICGDE) de la BUAP, una de sus líneas de investigación aborda el registro patrimonial histórico de paisajes industriales mexicanos, que por su importancia merecen ser catalogados en la lista de Patrimonio Cultural de México. En este campo, el investigador Humberto Morales Moreno propuso convertir al complejo La Constancia Mexicana en un futuro museo textil y pueda ser incluido en la lista indicativa de Patrimonio Mundial de la UNESCO.

En coordinación con la Sociedad Mexicana de Conservación del Patrimonio Industrial se elaboró una propuesta de museografía y museología de ex fábrica textil La Constancia, la cual fue presentada al gobierno del estado, quien designó al doctor Morales Moreno como guardián académico del proyecto.

Este trabajo cuenta además con la asesoría de Mark Watson, curador de la Asociación Escocesa de Patrimonio Industrial, quien proporcionó la experiencia de la ex fábrica textil de New Lanark, de Reino Unido, la cual pertenece a la lista de patrimonio mundial de la UNESCO, lo que implica nutrir el proyecto presentado por la BUAP, con el aporte de la ex fábrica de New Lanark.

En esta labor se integrarán también investigadores del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego”, de la Facultad de Arquitectura, así como egresados y pasantes del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras.

“Lo que necesitamos para concretar este proyecto es que las áreas musealizables de La Constancia puedan ser habilitadas, lo que implica labores de saneamiento, limpieza de contornos, además de un proyecto piloto de museografía que integre a la sociedad civil que vive alrededor de esta ex fábrica, así como testimonios de personas que tuvieron relación con La Constancia. Todo esto es necesario porque la UNESCO solicita la justificación de por qué ese entorno o paisaje cultural de la industria tiene un valor simbólico para una comunidad”, indicó el doctor Humberto Morales.

La Constancia fue la primera fábrica mecanizada de toda América Latina, la cual conserva sus elementos constructivos originales y algunos de sus restos de maquinaria e ingeniería hidráulica siguen presentes.