Sheinbaum llega a Nueva York para ver la final del Mundial entre Argentina vs España

Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llegó a New Jersey para presenciar la final de la Copa Mundial, en la que se enfrentarán las selecciones de Argentina y España.

Por medio de la publicación de un video en redes sociales, la mandataria mostró su llegada a la ciudad y el recibimiento que le brindó un grupo de mexicanos.

“Gracias por recibirme con tanto cariño en Nueva York. Son más que correspondidos. Mexicanas y mexicanos trabajadores, los quiere y admira todo México”, publicó.

Su llegada al aeropuerto de Teterboro, en New Jersey, se realizó en un avión militar, luego de que el vuelo comercial que tenía previsto abordar fue cancelado debido a condiciones de mal tiempo.

Coordinación con Trump

El viaje de Sheinbaum ocurre después de que, desde el 17 de julio, confirmó su asistencia a Estados Unidos para presenciar la final de la Copa del Mundo.

Posteriormente, el sábado 19 de julio, la presidenta explicó que decidió acudir al encuentro al considerar que su presencia representa una muestra de coordinación con el gobierno de Donald Trump.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, la mandataria informó que recibió la invitación directamente del mandatario estadunidense.

“Recibí una invitación por parte del presidente Trump”, expuso en X, antes Twitter.

Sheinbaum explicó que al partido también asistirá el primer ministro de Canadá, Mark Carney, por lo que consideró importante estar presente por razones diplomáticas, al tratarse de los tres países sede de la Copa Mundial.

La presidenta detalló que, una vez concluida la final, regresará a la Ciudad de México y estará de vuelta el lunes 20 de julio.