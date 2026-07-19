Cierran la federal Puebla-Tehuacán por desaparición de un hombre

Desde Puebla
Cierre total de la carretera federal Puebla-Tehuacán a la altura de Tlacotepec de Juárez en ambos sentidos, en el paraje la Virgen.
Manifestantes demandan ayuda de gobiernos federal y estatal, para localizar a Ernesto Flores Huerta, desaparecido hace un par de dias.
You may also like
-
¡Llegó el día! Argentina y España disputan la gran final del Mundial 2026
-
Ataque dejó 3 muertos en Huaquechula
-
Detienen a presidente auxiliar de Texmelucan por homicidio del comunicador Josué Martínez
-
¡Mbappé hace historia! Ya es el máximo goleador en la historia de los Mundiales
-
La obra comunitaria impulsa bienestar en Puebla: Armenta