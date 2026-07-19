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Cierran la federal Puebla-Tehuacán por desaparición de un hombre

By Roberto Desachy / 19 julio, 2026

Desde Puebla

Cierre total de la carretera federal Puebla-Tehuacán a la altura de Tlacotepec de Juárez en ambos sentidos, en el paraje la Virgen.

Manifestantes demandan ayuda de gobiernos federal y estatal, para localizar a Ernesto Flores Huerta, desaparecido hace un par de dias.

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