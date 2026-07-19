¡Llegó el día! Argentina y España disputan la gran final del Mundial 2026

• Dos campeones, dos generaciones y un solo objetivo: conquistar la gloria en Nueva Jersey

Leonardo Guzmán Hernández

Después de un mes lleno de emociones, este domingo 19 de julio el mundo del futbol conocerá a su nuevo campeón. Argentina y España se enfrentarán en la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 sobre la cancha del MetLife Stadium de Nueva Jersey, en un duelo que promete convertirse en uno de los más memorables de los últimos años.

La Albiceleste, vigente campeona del mundo, buscará defender la corona obtenida en Qatar 2022 y convertirse en la primera selección en lograr el bicampeonato desde Brasil en 1962. De la mano de Lionel Messi, máximo asistidor en la historia de los Mundiales y uno de los referentes del torneo, los dirigidos por Lionel Scaloni llegan tras eliminar a Inglaterra en una vibrante semifinal.

Del otro lado estará una España renovada y dominante, considerada por muchos la mejor selección del campeonato.

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente dejó en el camino a Francia y presume la defensa más sólida del Mundial, además de un futbol ofensivo que ha maravillado durante toda la competencia.

La Roja intentará conquistar su segunda Copa del Mundo, quince años después de levantar el trofeo en Sudáfrica 2010.

El encuentro se disputará este domingo a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) y será seguido por millones de aficionados alrededor del planeta.

Todo está listo para una final histórica donde solo uno podrá tocar la gloria: ¿Argentina conseguirá el bicampeonato o España volverá a reinar en el futbol mundial?