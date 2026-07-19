Mbappé rompe el récord de Messi… pero extraña no estar en la final

• El delantero francés aseguró que cambiaría su marca histórica por disputar el título del Mundial 2026

Leonardo Guzmán Hernández

Kylian Mbappé hizo historia en el Mundial 2026 al convertirse en el máximo goleador de todos los tiempos en las Copas del Mundo. Con el doblete que marcó frente a Inglaterra en el partido por el tercer lugar, el atacante francés llegó a 22 goles mundialistas, superando por uno al argentino Lionel Messi y quedándose en solitario con el récord histórico.

Pese a la magnitud de la marca, el capitán de Francia sorprendió al restarle importancia y aseguró que hubiera preferido disputar la final antes que romper el récord.

“Me habría gustado no ser el máximo goleador de la historia y poder jugar el partido de mañana”, confesó Mbappé tras la victoria de los Bleus.

El delantero del Real Madrid también tuvo palabras de reconocimiento para Lionel Messi, quien disputará la final ante España.

“Leo Messi marca todo el tiempo.Mañana va a marcar, seguro. Yo solo intento ayudar a mi equipo a hacer goles.

Cuando marcas tantos goles en un Mundial, entras en otro nivel”, afirmó con admiración hacia el capitán argentino.

Finalmente, Mbappé reconoció que el récord tendrá un lugar importante cuando llegue el momento de retirarse, aunque hoy su prioridad sigue siendo otra.

“Es algo bueno para mi legado y para cuando termine mi carrera poder decir que fui uno de esos jugadores, pero no es lo primero que pasa por mi cabeza hoy”, concluyó el atacante francés, quien, pese a hacer historia, terminó el torneo con la sensación de que el verdadero objetivo era levantar la Copa del Mundo.