En la capital poblana, será un con mediana probabilidad de lluvia

María Tenahua
Este domingo 19 de julio, se pronostica día nublado con media probabilidad de lluvia y acumulación de cinco milímetros, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Además, una temperatura de 28 grados centígrados como máxima y 12 mínima, buena calidad del aire buena y un índice de rayos ultravioleta extremo.
Por ello, se recomienda proteger la piel.
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