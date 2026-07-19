En la capital poblana, será un con mediana probabilidad de lluvia

María Tenahua

Este domingo 19 de julio, se pronostica día nublado con media probabilidad de lluvia y acumulación de cinco milímetros, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Además, una temperatura de 28 grados centígrados como máxima y 12 mínima, buena calidad del aire buena y un índice de rayos ultravioleta extremo.

Por ello, se recomienda proteger la piel.