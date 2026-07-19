Ataque dejó 3 muertos en Huaquechula

Desde Puebla

Tres hombre muertos fue el saldo de un ataque por pleito entre pandillas en la comunidad La Soledad Morelos, Huaquechula.

De manera extraoficial, habitantes de la comunidad señalaron que los fallecidos presuntamente pertenecían a un grupo delictivo conocido como “Los Tejones” y que el hecho podría estar relacionado con presunta rivalidad entre grupos.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no habían informado sobre personas detenidas ni revelado la identidad de las víctimas de este triple h0micidio.