Detienen a presidente auxiliar de Texmelucan por homicidio del comunicador Josué Martínez

Desde Puebla

Javier Montalvo Juárez, presidente auxiliar de San Lucas Atoyatenco en San Martín Texmelucan, fue detenido esta tarde como parte de las investigaciones de la Fiscalía General de Puebla por el asesinato del comunicador Josué Martínez.

La Fiscalía General del Estado de Puebla detuvo a Javier M., edil auxiliar de San Lucas Atoyatenco, por el delito de cohecho, durante el desarrollo de actos de investigación relacionados con el homicidio del periodista Josué Martínez, ocurrido el pasado 16 de julio de 2026 en el municipio de San Martín Texmelucan.

La detención se realizó el 18 de julio, cuando agentes de la Policía de Investigación Estatal llevaban a cabo diligencias de investigación.

La detención ocurrió cerca de una tienda de conveniencia localizada en la junta auxiliar de San Lucas Atoyatenco, esto en virtud de que el masculino manifestó a los agentes de investigación que sabía que era objeto de una investigación y, presuntamente, ofreció a los elementos un vehículo de su propiedad, el endoso de la factura correspondiente y dinero en efectivo, además de cualquier otra cantidad que solicitaran, con la finalidad de evitar las consecuencias legales derivadas de la investigación que decía estaba desarrollada en su contra.