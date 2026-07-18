Mbappé hace historia! Ya es el máximo goleador en la historia de los Mundiales

• El delantero francés superó a Lionel Messi y quedó como el máximo anotador histórico de la Copa del Mundo

Leonardo Guzmán Hernández

Aunque Francia terminó cayendo 6-4 ante Inglaterra en el partido por el tercer lugar del Mundial 2026, la tarde quedó marcada por un nuevo capítulo en la carrera de Kylian Mbappé. El delantero francés firmó un doblete y una asistencia para alcanzar una cifra histórica: 22 goles en Copas del Mundo, convirtiéndose en el máximo goleador histórico del torneo.

Cuando Francia perdía 4-0 al descanso, Mbappé tomó el protagonismo. Apenas iniciada la segunda mitad descontó con una gran definición de primera intención, manteniendo con vida a los franceses. Minutos más tarde asistió a Bradley Barcola y posteriormente volvió a aparecer para marcar su segundo tanto de la tarde, acercando momentáneamente a los dirigidos por Didier Deschamps en un encuentro que terminó siendo uno de los más espectaculares del campeonato.

Con esas dos anotaciones, Mbappé llegó a 10 goles en el Mundial 2026, colocándose como líder en la carrera por la Bota de Oro y alcanzando un registro que parecía imposible. El atacante francés suma 22 goles en apenas 22 partidos mundialistas, superando la marca que pertenecía a Lionel Messi y consolidándose como el máximo anotador en la historia de la Copa del Mundo.

A pesar de que Francia no pudo subir al podio y se quedó sin el tercer lugar, Mbappé volvió a demostrar por qué es uno de los futbolistas más determinantes de su generación. Su actuación individual quedará para la historia, convirtiéndose en el nuevo rey del gol en los Mundiales y encaminándose, además, a conquistar su segunda Bota de Oro consecutiva en una Copa del Mundo.