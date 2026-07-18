Entregan drones y tractores a productores de San Pedro Cholula

Erika Méndez

El gobierno de Puebla entregó tres drones, 57 implementos y ocho tractores para productores del campo en San Pedro Cholula.

El titular de la secretaría de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, indicó que los apoyos también son para San Andrés Cholula, Cuautlancingo, entre otros.

Sumado a ello, entregaron 2 mil 700 sacos de fertilizantes.

Por otra parte, a través del Programa Educativo, otorgaron 22 computadoras a estudiantes.