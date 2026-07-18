¡Conoce la Ruta del Chile en Nogada Atlixco 2026!

Atlixco espera vender 25 mil chiles en nogada durante la temporada 2026

Platillos costarán de 150 a 500 pesos

Maricela Allende

Con una proyección de 25 mil chiles en nogada vendidos durante la temporada 2026, el ayuntamiento de Atlixco presentó la Guía del Chile en Nogada, una herramienta que permitirá a turistas y visitantes conocer la oferta gastronómica del municipio, integrada por más de 65 establecimientos.

La ruta gastronómica estará disponible del 17 de julio al 20 de septiembre y contempla opciones para todos los presupuestos, ya que los platillos tendrán precios que van de los 150 a los 500 pesos, dependiendo del establecimiento y la propuesta culinaria.

Durante la presentación, la presidenta municipal, Ariadna Ayala, destacó que esta estrategia fortalece la actividad turística y es resultado del trabajo conjunto entre restauranteros, hoteleros, productores, prestadores de servicios y autoridades, con el propósito de seguir posicionando a Atlixco como uno de los principales destinos gastronómicos del estado.

La Guía del Chile en Nogada 2026 se mantendrá en constante actualización para incorporar nuevos participantes y ofrecer información vigente a los visitantes.

El directorio está dividido en cuatro categorías. La primera reúne a los restaurantes y cocinas tradicionales; la segunda corresponde a los mercados gastronómicos; la tercera integra a quienes ofrecen servicio a domicilio, principalmente familias dedicadas a la preparación del platillo; mientras que la cuarta está enfocada en las innovaciones gastronómicas, donde los visitantes encontrarán bebidas, postres y antojitos inspirados en el chile en nogada.

La regidora de Turismo, Arte y Pueblos Originarios, Valerie Barch Aburto, destacó que el chile en nogada es una de las máximas expresiones de la gastronomía mexicana y subrayó que Atlixco cuenta con una ventaja única: la cercanía con las huertas donde se cosechan ingredientes como manzana, pera, durazno, nuez de Castilla y otros productos de temporada que aportan frescura y autenticidad al platillo.

El sabor del chile en nogada distingue a Atlixco por el equilibrio entre el dulzor natural de las frutas del relleno, la carne sazonada y la suavidad de la nogada elaborada con nuez de Castilla. La granada y el perejil completan una combinación de sabores y texturas que hacen de cada bocado una experiencia gastronómica única.

Durante el evento también se resaltó que Atlixco continúa consolidándose como referente culinario, al contar con uno de los restaurantes reconocidos por la Guía Michelin. Asimismo, se destacó el crecimiento de la producción de mezcal en el municipio, que actualmente suma 600 hectáreas de agave, 13 empresas productoras y envasadoras, además de 13 palenques, fortaleciendo la oferta turística de la región.

Las autoridades invitaron a poblanos, turistas nacionales y visitantes extranjeros a recorrer la Guía del Chile en Nogada 2026, descubrir la diversidad de establecimientos participantes y disfrutar de una temporada en la que tradición, innovación y productos frescos de la región se unen para ofrecer uno de los platillos más emblemáticos de México.

Desde restaurantes de prestigio hasta cocinas familiares y mercados tradicionales, Atlixco abre sus puertas para que los visitantes encuentren un chile en nogada para cada gusto y presupuesto.