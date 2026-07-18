Anuncia Armenta bachillerato tecnológico en San Pedro Cholula 

Erika Méndez

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier anunció la construcción de un bachillerato tecnológico en San Pedro Cholula.

Durante la entrega de apoyos para el campo, dijo que el proyecto fue aprobado por la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo.

Indicó que, con este nuevo proyecto, más jóvenes tendrán la oportunidad de estudiar y salir adelante en la vida.