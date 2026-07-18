Anuncia Armenta bachillerato tecnológico en San Pedro Cholula 

Erika Méndez
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier anunció la construcción de un bachillerato tecnológico en San Pedro Cholula.
Durante la entrega de apoyos para el campo, dijo que el proyecto fue aprobado por la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo.
Indicó que, con este nuevo proyecto, más jóvenes tendrán la oportunidad de estudiar y salir adelante en la vida.
You may also like
-
Entregan drones y tractores a productores de San Pedro Cholula
-
¡Conoce la Ruta del Chile en Nogada Atlixco 2026!
-
Árbitro de la final del Mundial 2026 fue detenido en 2020 por red de prostitución
-
Marina del Pilar y Jaime Bonilla tambalean alianza 4T en Baja California; ésta es la razón de su rompimiento
-
El drama psicológico “Tinskani” estrena en GIFF con una historia sobre afrontar el luto