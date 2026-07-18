Alejandro Armenta respalda a Tonantzin Fernández con proyectos estratégicos para San Pedro Cholula

Arlette Hernández

Como parte de su gira de trabajo, el gobernador del estado, Alejandro Armenta, visitó San Pedro Cholula para encabezar la Entrega de Apoyos para el Campo Poblano, Obra Comunitaria y Educativos, donde fue recibido por la presidenta municipal, Tonantzin Fernández.

Durante el evento, el mandatario estatal reiteró su respaldo al municipio mediante el anuncio de obras y proyectos de alto impacto para las y los cholultecas: “Sabemos que tenemos pendiente el hospital; seguimos realizando las gestiones necesarias para que el CESSA cuente con quirófano y San Pedro Cholula recupere su hospital. Asimismo, construiremos la carretera estatal que conectará a Cholula con Coronango, una obra que nos ha solicitado Tonantzin Fernández y que, por supuesto, vamos a realizar”, expresó el gobernador, anuncio que fue recibido con entusiasmo por las y los asistentes.

Asimismo, confirmó la construcción de un nuevo Bachillerato Tecnológico en el predio que anteriormente ocupaba el ex Rastro Municipal, el cual será aprovechado para fortalecer la infraestructura educativa del municipio. De igual forma, refrendó su respaldo a la presidenta municipal para continuar impulsando el turismo mediante proyectos conjuntos entre los gobiernos estatal y municipal.

Durante su intervención, Tonantzin Fernández agradeció el apoyo que el Gobierno del Estado ha brindado a San Pedro Cholula y reiteró su compromiso de seguir trabajando de manera coordinada con los gobiernos estatal y federal para generar mejores condiciones de bienestar para las familias cholultecas.

“Gobernador, San Pedro Cholula es su casa. Quiero expresarle que estamos alineados con su política pública de encabezar un gobierno cercano, sensible y humanista. Seguiremos impulsando políticas públicas que pongan en el centro de las decisiones a quienes más lo necesitan; seguiremos trabajando sin descanso y por amor a Cholula”, destacó la presidenta municipal.

Cabe destacar que, además de la entrega de apoyos por parte del Gobierno del Estado, el Ayuntamiento de San Pedro Cholula realizó la entrega de las Becas Quetzalcóatl, un programa municipal dirigido a apoyar económicamente a las y los jóvenes que cursan estudios universitarios, con el objetivo de contribuir a la continuidad de su formación profesional y ampliar sus oportunidades de desarrollo.