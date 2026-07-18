Isaac del Toro suma tercer podio y se mantiene en el Top 10 del Tour de Francia

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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El ciclista mexicano Isaac del Toro obtuvo su tercer podio del Tour de Francia 2026 tras finalizar en la segunda posición de la etapa 14 de la competencia comprendida entre Mulhouse y Le Markstein Fellering, con lo que se mantiene entre los 10 mejores pedalistas del certamen más importante del ciclismo de ruta.

Del Toro Romero, del equipo UAE Emirates XRG, cruzó la meta después de completar el recorrido de 155.3 kilómetros con un registro de 4 horas y 45 segundos, solo superado por su coequipero, el esloveno Tadej Pogacar, quien alcanzó su victoria de etapa número 25 a su paso por siete ediciones del Tour de Francia, además de ratificarse con el suéter amarillo que lo acredita como líder.

El segundo lugar de este sábado representó la tercera ocasión en la que el bajacaliforniano sube al podio en lo que va de la edición 2026 del Tour, tras conquistar la segunda etapa en Barcelona, convirtiéndose en el primer mexicano que lo logra después de 36 años, para después finalizar en la tercera posición de la sexta etapa en Gavarnie-Gèdre.

Con este resultado, el ensenadense de 22 años mejoró una posición en la clasificación general y ahora se ubica en el séptimo puesto, a 5:50 minutos de Pogacar, mientras que se mantiene en el tercer casillero en la tabla entre los ciclistas juveniles, superado por el español Juan Ayuso y el francés Paul Seixas, quien porta el suéter blanco.

La actividad del Tour de Francia continuará este domingo con la etapa 15, un recorrido de montaña de casi 184 kilómetros de alta exigencia entre Champagnole y Plateau de Solaison, en una jornada que puede resultar clave en la clasificación general con miras al último tercio de la competencia a partir del martes.