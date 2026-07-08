Sheraton Santiago celebra la Semana Gastronómica Turca inspirada en sus sabores

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Entre el 6 y el 10 de julio, el hotel invitará a sus visitantes a disfrutar una experiencia culinaria distinta, con preparaciones inspiradas en la gastronomía turca durante el almuerzo y un menú fijo especial para la noche.

Santiago, julio de 2026.– Con el objetivo de acercar nuevos sabores y descubrimientos gastronómicos a la ciudad, Sheraton Santiago Hotel & Convention Center realizará la Semana Turca, una propuesta culinaria que incorporará toques, aromas e inspiraciones de Turquía en su oferta gastronómica.

La iniciativa se desarrollará entre el 6 y el 10 de julio, y busca transformarse en un panorama diferente para quienes quieran disfrutar de una propuesta internacional sin salir de Santiago. Durante esos días, el hotel ofrecerá preparaciones con inspiración turca, pensadas para combinar la riqueza de esta cocina con una propuesta cercana al público chileno.

A la hora de almuerzo, los visitantes podrán encontrar preparaciones con toques turcos, incorporando sabores, especias y técnicas propias de esta tradición gastronómica. En tanto, durante la noche, Sheraton Santiago contará con un menú fijo turco, diseñado especialmente para quienes busquen vivir una alternativa más completa en torno a esta cocina.

“Queremos que esta Semana Turca sea una invitación a probar algo distinto. La idea es acercar los sabores de Turquía de una manera entretenida, accesible y pensada para quienes disfrutan descubrir nuevas propuestas gastronómicas”, señala Gustavo Villoldo Chef Ejecutivo de Sheraton Santiago.

La cocina turca es reconocida por su diversidad, el uso de especias, hierbas, masas, carnes, vegetales y preparaciones que combinan influencias del Mediterráneo, Medio Oriente y Asia Central. Desde esa inspiración, Sheraton Santiago busca ofrecer una instancia que conecte con la cultura del destino, adaptada a distintos momentos del día y a los gustos de sus visitantes.

“Hoy las personas buscan panoramas que vayan más allá de salir a comer. Quieren probar sabores nuevos, descubrir culturas y vivir momentos distintos en torno a la mesa. Esta Semana Turca responde justamente a esa tendencia, con una propuesta especial para almuerzos y cenas”, agrega David Dehnhardt Director de Alimentos & Bebidas.

La Semana Turca estará disponible entre el 6 y el 10 de julio en Sheraton Santiago Hotel & Convention Center, ubicado en Av. Santa María 1742, Providencia.