El concepto que pocas empresas en México conocen y que ya está redefiniendo la gestión de viajes corporativos: el OBT

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Mientras el gasto en viajes de negocios crece en todo el país, especialistas señalan que el Online Booking Tool (OBT) se convierte en la pieza clave para centralizar reservas, políticas y control de gastos en una sola plataforma

Ciudad de México, 07 de julio de 2026. — La gestión de viajes corporativos en México atraviesa un punto de inflexión. De ser vista durante años como una función operativa, limitada a reservar vuelos y aprobar gastos, hoy se convierte en una pieza estratégica para las organizaciones que buscan eficiencia, cumplimiento y visibilidad financiera.

Según datos recientes de la Global Business Travel Association (GBTA), el 84% de los gestores de viajes está preocupado por la creciente presión sobre los costos de los desplazamientos corporativos, mientras que el 43% de las empresas planea aumentar su gasto en viajes durante 2026. La conclusión es clara: las compañías no están viajando menos, están buscando viajar mejor.

En ese contexto cobra fuerza un concepto todavía poco conocido en gran parte del mercado latinoamericano: el OBT, u Online Booking Tool. Lejos de ser solo una plataforma para reservar vuelos y hoteles, un OBT centraliza todo el proceso de viaje corporativo: desde la solicitud y aprobación hasta la aplicación automática de políticas, la integración con proveedores, el control de gastos y la generación de reportes para la toma de decisiones.

“Cuando las reglas dejan de ser recomendaciones y pasan a formar parte del flujo operativo, las empresas ganan visibilidad sobre cada etapa del proceso y las áreas financieras acceden a información consolidada para planear mejor sus presupuestos”, explica Aline Bueno, CEO de Argo Solutions, empresa especializada en plataformas para la gestión integrada de viajes y gastos corporativos, que automatiza procesos, aplica políticas en tiempo real e integra los principales sistemas empresariales.

La tendencia también impulsa la adopción de tecnologías más avanzadas: 41% de las empresas ya implementa casos de uso de inteligencia artificial en la gestión de viajes, y en América Latina el 70% de los proveedores del sector reporta que sus clientes solicitan más apoyo para optimizar costos.

A medida que las empresas mexicanas avanzan en su transformación digital, especialistas coinciden en que la gestión de viajes seguirá el mismo camino que otras áreas estratégicas del negocio: dejar atrás los procesos manuales para adoptar plataformas integradas, automatizadas y orientadas a resultados.