Despiden entre lágrimas a Araceli y Mónica, migrantes poblanas que murieron rumbo a Estados Unidos

Abelardo Domínguez

Con un homenaje póstumo como muestra de respeto, y solidaridad, Huauchinango despidió a Araceli Vázquez Salas y Mónica Luna Falcón, originarias de las comunidades de Xaltepec y Papatlazolco, quienes fallecieron mientras intentaban llegar a los Estados Unidos en busca de un mejor futuro.

Familiares y ciudadanos recibieron los cuerpos de ambas mujeres, para rendirles el último adiós.

Entre aplausos, flores y muestras de cariño, la población acompañó a sus seres queridos en uno de los momentos más difíciles.