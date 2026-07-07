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Despiden entre lágrimas a Araceli y Mónica, migrantes poblanas que murieron rumbo a Estados Unidos

By Roberto Desachy / 7 julio, 2026

Abelardo Domínguez

Con un homenaje póstumo como muestra de respeto, y solidaridad, Huauchinango despidió a Araceli Vázquez Salas y Mónica Luna Falcón, originarias de las comunidades de Xaltepec y Papatlazolco, quienes fallecieron mientras intentaban llegar a los Estados Unidos en busca de un mejor futuro.

Familiares y ciudadanos recibieron los cuerpos de ambas mujeres, para rendirles el último adiós.

Entre aplausos, flores y muestras de cariño, la población acompañó a sus seres queridos en uno de los momentos más difíciles.

 

 

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