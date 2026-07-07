Imparten talleres de autoempleo para mujeres en Atlixco

Desde Puebla
Con el objetivo de fortalecer el autoempleo y brindar herramientas útiles para la vida diaria, la presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, invita a las mujeres del municipio a participar en el Taller de Plomería Básica, que se llevará a cabo a través del Centro Especializado para la Mujer (CEAM).
La capacitación se realizará los días 10 y 20 de julio de 2026, a las 10:00 de la mañana, en las instalaciones del CEAM, ubicadas en Avenida Miguel Negrete 2103, colonia Francisco I. Madero.
Durante el taller, las participantes adquirirán conocimientos básicos sobre reparación y mantenimiento de instalaciones hidráulicas, promoviendo habilidades prácticas que contribuyan a su desarrollo personal y económico.
Las asistentes únicamente deberán llevar libreta y lapicero para tomar apuntes durante las sesiones.
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