El reconocido compositor Maurino platica de “Paké quiero más”

Es el sencillo que está promocionando actualmente con su famosa banda chileno-holandesa Maurino.

Después de su exitosa gira en México el pasado mes de marzo, tienen planeado regresar en el próximo mes de noviembre para seguir conectando con todo el público mexicano.

Por Mino D’Blanc

“Paké quiero más” es el sencillo que está promocionando la banda chileno-holandesa Maurino, liderada precisamente por el talentoso, experimentado y reconocido compositor chileno radicado en Ámsterdan, Holanda, Maurino.

Platicamos con él, gracias a las finas atenciones de la licenciada Flor Romero.

MD’B: ¿Por qué siendo compositor y cantante, siempre te has desenvuelto escénicamente y musicalmente en una banda?

MAURINO: La verdad es que yo siempre he tocado con banda, siempre. Antes con Tentempiè con la que hemos girado ocho o nueve años por el mundo y ahora con Maurino. Lo que pasa es que yo escribo solo, yo hago las producciones solas y yo hago la entrevista sola, digamos, pero al mismo tiempo siempre sigo una banda, una banda muy potente y que da mucha energía. Y la verdad puedo tocar con mi guitarrita solo, pero la verdad es que me gusta más con toda mi banda.

MD`B: Para tu punto de vista, ¿cuál es el sello que te diferenciad de los demás compositores, sobretodo de música en español y por qué?

MAURINO: Quizá mi historia, quién soy yo, porque yo soy hijo de exiliados que llegaron acá a Holanda en 1974 no por elección, sino por obligación y siempre hemos tenido un vínculo muy fuerte con lo que es América Latina, siempre con el deseo eterno de volver y la verdad una esperanza falsa de poder volver. Entonces yo creo que hago mi música contando el cuento, no el mío, sino el cuento de varias generaciones antes de mí. Y bueno, yo trato de darle una voz a aquellos que no la tienen. No sé si me hace diferente a otros, pero en todo caso yo trato de ser quien soy y trato de serlo lo mejor posible.

MD’B: ¿Qué tanto influye en ti la música chilena más que la holandesa, o ahí se van?

MAURINO: Yo diría que la identidad de mi música es bien chilena, o sea, la razón por lo cual hago música. Yo he dicho antes que en un mundo perfecto no creo que haga música yo. Yo la música la hago para hacer la crítica social, para hacer un testimonio y ser testigo de lo que pasa en mi alrededor y en mis tiempos. O sea que esa necesidad política, social económica es algo que con lo cual yo nací; crecí escuchando a Víctor Jara, a Quilapayún, a Violeta Parra, a Inti-Illimani, a Illapú, pero también A León Gieco, a Silvio Rodríguez, a Pablo Milanés. La parte holandesa diría yo es más la parte electrónica quizá, o la parte de las producciones mismas. Bueno, no creo que tanto holandesa, sino más de este tiempo, entonces yo creo que voy mezclando el tiempo de antes con el tiempo de ahora musicalmente.

MD’B: De todos los artistas y grupos que me mencionas, ¿cuál fue y ha sido tu principal influencia?

MAURINO: Víctor Jara, sin lugar a dudas, porque Víctor para nosotros ha significado mucho. O sea, él es como la base, es como el papá de toda la música nueva chilena, y claro, el hecho de que alguien con su guitarra y de una forma muy humilde pueda mover a un continente entero y que la gente lo sigan cantando, que sigan creyendo en su mensaje es algo que es muy fuerte y la verdad que me ha influenciado mucho él en ese sentido y también su valentía y la forma en la cual fue asesinado, torturado; es algo que hay que recalcar y no hay que olvidarse nunca.

MD’B: Tentenpié es un nombre muy interesante no solamente para la música, sino multiculturalmente hablando en lengua española, se usa mucho. ¿Por qué le pusieron así a esa banda? Seguramente es muy difícil de pronunciar para los holandeses; de hecho, hay gente de habla española a la que le cuesta mucho trabajo pronunciarlo.

MAURINO: Te cuento que igual como yo hago la música, no lo hago pensando si a la gente le gusta o si lo van a pronunciar bien. Uno lo hace por propia necesidad. Entonces, lo de Tenenpié fue algo que nació porque queríamos hacer música que iba a mantenerse de pie, no arrodillado, sino con el pecho para adelante y de pie. Y también hay un muñeco y que creo que en España le dicen tente en pié y que tiene como una pesa abajo y cuando uno lo golpea siempre vuelve a pararse. Entonces nosotros hacíamos la música que te mantenía de pie con orgullo y bien paradito. Asimismo, tienes razón, fue muy complicado, aquí le pusieron cualquier nombre, pero también lo mismo, Maurino igual, y eso es acá y hasta en Chile y hasta en una entrevista que tuve apenas en México. Pero bueno, uno no puede estar tomando en cuenta siempre como la gente lo va a pronunciar, pero por suerte uno puede conversar con la gente y explicarles de qué se trata.

MD’B: ¿Cómo llegó a tu vida el proyecto de la banda Maurino?

MAURINO: Después de que paré con Tentenpié quise hacer algo nuevo y algo que me diera la libertad de hacer lo que yo quisiera; también no desnaturalizar por género. Entonces empecé a buscar qué podría hacer y también quería una música que sí que fuese más moderna, más de ahora, o sea el sonido, pero no necesariamente el estilo, ni el género, pero el sonido. Y bueno, empecé a trabajar, a invertir en mi propio estudio, empecé a saber cómo trabajar con synthesizers, con más piano, con computadora de batería. Empecé a escribir y cuando ya llegué a tener algo de lo que me parecía un buen concepto musicalmente, empecé a formar la banda, porque como te digo, siempre he tocado con banda. Y ahí ya me encontré con músicos fantásticos que creen en mí, creen en nuestra música y ellos interpretan lo que yo en algún momento quise escribir en el estudio y lo multiplicaron por mil. Eso es lo lindo de poder encontrarse con almas musicales y por ahí crear.

MD’B: ¿Cómo decidiste el tipo de música que iban a interpretar con Maurino, el tipo de canciones?

MAURINO: Bueno, como te cuento, eso es cosa de no querer dejarte frenar por género, simplemente hacer lo que te dé la gana.

MD’B: Si pudiera definir en una o dos palabras el género de Mandino, la música de Mandino, ¿cuáles serían?

MAURINO: Yo diría música alternativa latina del futuro. Así le pondría yo. Es decir, está mezclando elementos.

MD’B: ¿Por qué le pusiste una “k” a “Paké quiero más” en lugar de escribirla normal con “q”?

MAURINO: La verdad es que es una forma más de escribir como lo escribimos nosotros en Chile a veces también, porque como en mi país nos gusta achicar las palabras, nosotros cortamos mucho, entonces es una forma de escribirlo “¿Para qué quiero más?”. Es como una cosa ya, y a parte que lo encuentro en una forma más directa, no sé por qué pero me suena más duro. Entonces eso es para darle más énfasis a la fuerza de la canción, diría yo.

MD’B: ¿Cómo llegó “Paké quiero más” a tu vida?

MAURINO: Hace como un año y medio que nació la parte instrumental y la estuve creando junto con Morgan Avenue, que es un tremendo productor que trabaja aquí en Holanda mucho, hace muchas cosas muy grandes y lo habíamos hecho, pero como era una base de una cumbia con un poco de reggaetón, pues la verdad el texto no me nacía; o sea, lo que me venía en la mente o en el papel eran más temas que iban más con el género urbano y a mí no me gustaba eso. O sea, me encanta el reggaetón, pero no es quien soy yo. Entonces lo dejé como un año, algo así, Un día andaba en mi bicicleta, me había tomado un whisky, la puse de nuevo en mis oídos y cuando de repente se me ocurrió eso: “oye, ¿por qué no hacemos algo que tenga un consejo totalmente contrario a lo que se conoce de este género?”, entonces decir justamente el anti materialista “¿para qué quiero más?” y recordar a todo. O sea, hablar sobre la sociedad incluyéndome a mí mismo, que siempre tiene esa necesidad eterna de querer más y más, y más cosas que no necesitamos en vez de apreciar lo que sí tenemos. Entonces de ahí nació para qué quiero más, si con lo que tenemos, tenemos de más.

MD’B: ¿Has pensado traducir tu canción a otros idiomas como el holandés, el alemán, etcétera, para que también sea escuchada en muchos otros países?

MAURINO: No, la verdad que no, porque yo quiero hacer la música como yo la quiero hacer. Entonces, a mí no me preocupa tanto cómo la gente lo quieran interpretar o lo quieran escuchar o entender. Si les gusta, bien, me encanta, perfecto, mejor. Me han preguntado por qué no escribo en inglés, por qué no escribo en holandés, para que entre mejor aquí, para que funcione mejor, para que venda mejor. Pero la verdad que me nace escribir así, me recuerda a mi mamá, me recuerda a Chile. Es un idioma que lo encuentro para mí más fácil en lo cual expresarme musicalmente. Entonces, bueno, quizás algún día escriba en otro u otros idiomas, pero tiene que ser porque nazca así y no porque lo haya pensado de esa forma.

MD’B: Estuviste en marzo pasado en mi país. ¿Qué representa México para ti?

MAURINO: ¡Wow! México fue una conexión muy rica. Me llamó mucho la atención que no solamente la tierra mexicana, sino el pueblo mexicano que es igual al pueblo chileno en el sentido de que somos muy de tierra, y muy de piel, y muy de la luna y el sol. Entonces eso a mí me cayó muy bien, me fue muy bien, me entró muy bien y la verdad es que la hemos pasado muy bien. Nuestra música fue muy bien recibida, nosotros hemos sido bien recibidos y la verdad quedamos con muchas ganas de volver a estar en nuestra tierra, en gozar de ustedes, enriquecer esos lazos y también gozar de la comida tan rica y los buenos mezcales. Yo muy feliz y como que siento que se ha hecho una conexión que queremos enriquecerla con cada canción, realmente.

MD’B: ¿Qué influencia ha tenido en ti y en tu banda la música mexicana y qué influencia crees que tú le dejas a la música mexicana sea del género que sea?

MAURINO: No sé qué puedo hacer yo para la música mexicana, no creo; Que sea la historia o el futuro es testimonio de eso. De lo que me hayan influenciado a mí, bueno, antes yo escuchaba por ejemplo a Molotov, para decirte algo. Ahora, de lo que a mí me gusta mucho de la música mexicana realmente son todos los géneros y que yo conocía de antes, que son mucho música del alma. Es algo muy, muy, muy de verdad honrado y muy desnudo, diría yo, entonces muy vulnerable. Entonces eso es lo que me gusta en general de música cuando uno puede ser realmente quien uno es y se puede expresar de una forma muy cruda. Eso es lo que me gusta.

MD’B: ¿Grabarías con mariachi o con algún grupo regional mexicano?

MAURINO: Sí, claro, obviamente. ¡Hagámoslo!

MD’B: ¿Qué canción grabarías con mariachi o con algún artista o grupo mexicano y por qué?

MAURINO: No, bueno, yo diría que veamos una nueva, ¿no? Hagamos algo nuevo. Me encantaría grabar mariachi y ahí trabajarlo en estudio y ver cómo lo masajeo y le corto y le edito y vamos a ver qué pasa.