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Tiraron el cadáver de un hombre en San Sebastián Zinacatepec

By Roberto Desachy / 7 julio, 2026

Desde Puebla

Fue localizado cadáver de un hombre en canal de agua, en paraje de varias granjas de reconocida empresa de la región, a un costado de la carretera estatal Tehuacán–Teotitlán, a la altura de San Sebastián Zinacatepec.

El hallazgo fue de trabajadores de dichas granjas, quienes alertaron de inmediato a servicios de emergencia.

Los paramédicos únicamente confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

 

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