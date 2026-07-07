Tiraron el cadáver de un hombre en San Sebastián Zinacatepec

Desde Puebla
Fue localizado cadáver de un hombre en canal de agua, en paraje de varias granjas de reconocida empresa de la región, a un costado de la carretera estatal Tehuacán–Teotitlán, a la altura de San Sebastián Zinacatepec.
El hallazgo fue de trabajadores de dichas granjas, quienes alertaron de inmediato a servicios de emergencia.
Los paramédicos únicamente confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.
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