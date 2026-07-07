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Ejecutaron a un hombre en Zacatlán

By Roberto Desachy / 7 julio, 2026

Desde Puebla

Un hombre fue asesinado a balazos por desconocidos en Zacatlán.

Los hechos ocurrieron en la colonia Cuautilulco.

Hasta el momento, se desconoce el móvil del crimen.

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