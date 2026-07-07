Cuartos de Final Mundial 2026: Equipos clasificados, posiciones y cruces de la siguiente ronda de Copa del Mundo

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Así van los octavos de final del Mundial 2026, con las selecciones que podrán jugar la siguiente fase del torneo

a Copa Mundial de la FIFA 2026 ya entró en su etapa más emocionante. Con los octavos de final en marcha, varias selecciones ya aseguraron su lugar entre las mejores del torneo, mientras otras siguen peleando por uno de los boletos restantes. La ronda promete enfrentamientos de alto nivel y posibles duelos en los Cuartos de final del Mundial 2026 entre algunas de las grandes potencias del futbol.

Canadá y Marruecos abren la actividad de los octavos de final, mientras que selecciones como México, Inglaterra, Argentina, Francia, Brasil, España y Portugal buscan mantenerse con vida en la lucha por el título. Los cuartos de final se jugarán del 9 al 11 de julio y conforme avancen los partidos, el cuadro rumbo a la gran final quedará completamente definido.

Equipos clasificados a cuartos de final – Copa Mundial de la FIFA 2026

Marruecos

Francia

Noruega

Inglaterra

España

Bélgica

Egipto

Cruces de los cuartos de final – Copa Mundial de la FIFA 2026

Francia vs Marruecos (9 de julio a las 14:00 hrs, Estadio Boston)

España vs Bélgica (10 de julio a las 13:00 hrs, Estadio Los Angeles)

Noruega vs Inglaterra (11 de julio a las 15:00 hrs, Estadio Miami)

Argentina/Egipto vs Suiza/Colombia (11 de julio a las 19:00 hrs, Estadio Kansas City)

Resultados finales y juegos por disputar de los octavos de final – Copa Mundial de la FIFA 2026

Canadá 0-3 Marruecos | FINAL – Houston Stadium

Paraguay 0-1 Francia | FINAL – Philadelphia Stadium

Brasil 1-2 Noruega | FINAL – New York / New Jersey Stadium

México 2-3 Inglaterra | FINAL – Estadio Ciudad de México

Portugal 0-1 España | FINAL – Dallas Stadium

Estados Unidos 1-4 Bélgica | FINAL – Seattle Stadium

Argentina 0-1 Egipto | 7 de julio a las 10:00 horas – Atlanta Stadium

Suiza vs Colombia | 7 de julio a las 14:00 horas – Vancouver Stadium

¿Dónde ver los cruces de octavos de final – Copa Mundial de la FIFA 2026?

Todos los partidos de los 8vos de final del Mundial 2026 podrán verse en vivo a través de ViX Premium con Pase Mundial. Mientras que los partidos de la Selección de México serán transmitidos por televisión abierta a través de Canal 5 y Azteca 7.

Esta es la lista de partidos de los octavos de final del Mundial 2026 que serán transmitidos en TV abierta en México:

Paraguay vs Francia | Canal 5 y Azteca 7

México vs Inglaterra | Canal 5, Azteca 7 y Canal 9

Portugal vs España | Canal 5 y Azteca 7

Suiza vs Colombia | Canal 5 y Azteca 7

Con varios favoritos aún en competencia y selecciones sorpresa como Paraguay, México y Canadá soñando con hacer historia, los octavos de final definirán un cuadro de cuartos que promete convertirse en uno de los más competitivos de toda la Copa Mundial de la FIFA 2026.