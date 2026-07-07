Arzobispo de Puebla realiza ordenación de 10 diáconos y un sacerdote

María Huerta

El arzobispo Víctor Sánchez Espinosa encabezó la ordenación de 10 diáconos y un sacerdote para el servicio de la Arquidiócesis de Puebla.

Cabe señalar que, con esta ceremonia, el líder de la grey católica ha ordenado a 176 sacerdotes por la Arquidiócesis de Puebla.

Ordenados, los 10 diáconos y el sacerdote se suman al servicio de la Arquidiócesis Angelopolitana, con más de 400 curas diocesanos y más de 200 sacerdotes religiosos que atienden 309 parroquias, 53 rectorías, además de sus templos y capillas.

Es oficio propio del diácono, según le sea asignado por la autoridad competente, administrar solemnemente el bautismo; reservar y distribuir la Eucaristía; asistir al matrimonio y bendecirlo en nombre de la Iglesia; llevar el viático a los moribundos; leer la Sagrada Escritura a los fieles; instruir y exhortar al pueblo; presidir el culto y la oración de los fieles; administrar los sacramentales y presidir ritos de funerales y sepultura.