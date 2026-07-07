La selección del Infame -Tino, Argentina, remonta ante Egipto

• La Albiceleste vino de atrás para ganar 3-2 y mantener con vida el sueño de defender su corona

Leonardo Guzmán Hernández

La Selección de Infame- Tino; es decir, Argentina, derrotó 3-2 a Egipto en los octavos de final, después de remontar una desventaja de dos goles en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

El conjunto africano sorprendió desde el inicio con anotaciones de Yasser Ibrahim al minuto 15 y Mostafa Ziko al 67′, mientras que Lionel Messi incluso falló un penalti en la primera mitad, dejando contra las cuerdas a los vigentes campeones del mundo.

Cuando todo parecía perdido para la albiceleste, apareció el carácter del campeón.

Cristian “Cuti” Romero descontó de cabeza al 79′ tras un centro de Messi y apenas cuatro minutos después el propio capitán argentino igualó el marcador con un zurdazo dentro del área. Egipto, que había rozado la hazaña durante más de 80 minutos, comenzó a sentir el desgaste físico y terminó cediendo en el tiempo agregado.

Al 90+3′, Enzo Fernández conectó un cabezazo tras un centro de Lautaro Martínez para sellar una remontada que ya forma parte de los partidos más memorables del torneo.

Con este resultado, Argentina se instaló en los cuartos de final, donde continuará la defensa del título mundial conquistado cuatro años atrás. Egipto se despidió con la frente en alto después de poner contra las cuerdas a uno de los grandes favoritos al campeonato y de firmar una actuación que quedará en la memoria de sus aficionados.

Para la Albiceleste, la victoria significó mucho más que un boleto a la siguiente ronda: fue una demostración de carácter y resiliencia cuando parecía que el Mundial llegaba a su fin.