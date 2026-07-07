Rectora Lilia Cedillo encabeza 3er Informe en la Facultad de Ciencias de la Computación

María Huerta
La Facultad de Ciencias de la Computación (FCC) de la BUAP se distingue por el equilibrio entre las actividades académicas, de investigación y vinculación con la industria y es una comunidad creativa y crítica, refirió la rectora Lilia Cedillo Ramírez.
Durante el Tercer Informe de la directora de esta unidad académica, María del Consuelo Molina García.
En el acto, la maestra Molina García dio a conocer el plan de trabajo realizado en el último año, sustentado en los ejes del Plan de Desarrollo Institucional.
Destacó la participación de estudiantes en competencias de hackathon nacionales e internacionales, en las que obtuvieron los primeros lugares.
Actualmente, la FCC atiende a una comunidad de 3 mil 800 alumnos, distribuidos en cinco licenciaturas, dos maestrías y un doctorado.
La directora informó que, en el último año, 397 estudiantes se titularon, de los cuales 187 fueron a través del examen Ceneval.
En cuanto a la planta docente, se conforma por 139 docentes, 29 pertenecen al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), 47 tienen el perfil Prodep y 46 pertenecen al padrón de investigadores de la BUAP.
Asimismo, cuentan con 14 cuerpos académicos que trabajan para fortalecer la investigación y el desarrollo tecnológico.
La vinculación es otro aspecto importante que impulsó esta facultad mediante distintas actividades como talleres, congresos nacionales e internacionales, feria de empleo y capacitaciones con la AWS Academy, donde participan más de mil 200 estudiantes.
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