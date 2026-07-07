Lilia Cedillo firma convenio de colaboración BUAP- secretaría de Desarrollo Turístico estatal

María Huerta

Tras firmar un convenio de colaboración con la Secretaría de Desarrollo Turístico del Estado de Puebla, la rectora de la BUAP, Lilia Cedillo Ramírez, subrayó que este convenio vincula a la institución cada vez más con el gobierno del estado para acompañarlos en una labor titánica, en este caso, fortalecer el turismo, una fuente importante de ingresos.

“Para nosotros como institución de educación superior es fundamental la vinculación social. Por lo tanto, este tipo de convenios dan cuenta del trabajo en conjunto por el bienestar de la sociedad y en los que se involucrarán estudiantes e investigadores”, externó la rectora de la máxima casa de estudios.

En su mensaje la secretaria de Desarrollo Turístico, Carla López-Malo Villalón, externó su agradecimiento por estrechar lazos para desarrollar nuevos productos turísticos y hacer del turismo en Puebla un referente a nivel nacional.

“Es el comienzo de una gran colaboración y sé que pronto vamos a presentar muchos proyectos en conjunto, los cuales serán presentados por los jóvenes, quienes son el futuro”.



Por su parte, la abogada General de la BUAP, Miriam Olga Ponce Gómez, refirió que esta colaboración representa una valiosa oportunidad para impulsar actividades académicas, por ejemplo, abrir espacios para que estudiantes, docentes, investigadores y especialistas compartan experiencias y nuevas ideas enfocadas a fortalecer y hacer más competitivo al turismo.

“La educación tiene sentido cuando transforma vidas y cuando el conocimiento se pone al servicio de la comunidad.

Este convenio es el inicio de una relación sólida, cercana y duradera basada en el diálogo, la cooperación y el compromiso con el desarrollo del estado”.

En este acto protocolario estuvieron el subsecretario de Desarrollo Turístico, Carlos Márquez Pérez, el subsecretario de Promoción Turística, José Miguel Vélez Moreno; así como la directora de la Facultad de Administración, María Guadalupe Morales Espíndola.