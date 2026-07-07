Garantizada la seguridad en graduaciones de las escuelas de Amozoc: Margarito de la Rosa

Desde Puebla

Amozoc de Mota, Puebla a 7 de julio de 2026.– El gobierno de Amozoc 2024-2027, encabezado por el presidente municipal Severiano de la Rosa Romero, dio inicio de manera oficial a la temporada de graduaciones en los diferentes niveles educativos del municipio, reafirmando su compromiso con la educación y el acompañamiento a las familias Amozoquenses.

Como ya es una tradición en el municipio, madres y padres de familia invitan al alcalde a ser padrino de generación y a acompañar a las niñas, niños y jóvenes en uno de los momentos más importantes de su formación académica.

En esta ocasión, el edil asistió como padrino de generación del Jardín de Niños José Mariano Mota, ubicado en la colonia Las Cruces, donde felicitó a las y los egresados por haber concluido con éxito esta primera etapa de su vida escolar.

Durante su mensaje, Severiano de la Rosa Romero expresó sentirse agradecido por la confianza que las familias depositan en él, destacando que el respaldo al sector educativo ha sido una convicción que ha mantenido durante muchos años.

“Aun antes de ser presidente municipal ya acompañaba con mucho gusto a las escuelas en sus graduaciones y actividades.

Hoy, con la responsabilidad que me otorgó la ciudadanía, lo hago con un compromiso aún mayor, porque la educación siempre será una prioridad”, señaló.

Asimismo, reconoció el esfuerzo de las madres, padres de familia y docentes, quienes con dedicación y trabajo diario contribuyen a la formación de mejores ciudadanos.

Finalmente, el presidente municipal deseó el mayor de los éxitos a las niñas y niños que concluyen el preescolar y los exhortó a continuar preparándose para alcanzar sus metas.

De la misma manera la presidenta del DiF Amozoc Gloria Barrales reforzará este acompañamiento en diferentes escuelas.