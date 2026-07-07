Pareja de motociclistas atropelló a mujer de la 3ra edad en Xicotepec

- La víctima no usó el puente peatonal
Abelardo Domínguez
Mujer de la tercera edad atropellada por motocicleta cuando intentaba cruzar la carretera federal México Tuxpan, a la altura de San Isidro, en Xicotepec.
La pareja de motociclistas se dio a la fuga, dejó gravemente lesionada a la víctima.
Personal de la Cruz Roja acudió a atenderla y trasladarla al Hospital Integral de Xicotepec.
Lamentablemente, el puente peatonal no fue utilizado, mientras los motociclistas huyeron para no hacerse responsables.
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