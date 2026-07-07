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Pareja de motociclistas atropelló a mujer de la 3ra edad en Xicotepec

By Roberto Desachy / 7 julio, 2026
  • La víctima no usó el puente peatonal

Abelardo Domínguez

Mujer de la tercera edad atropellada por motocicleta cuando intentaba cruzar la carretera federal México Tuxpan, a la altura de San Isidro, en Xicotepec.

La pareja de motociclistas se dio a la fuga, dejó gravemente lesionada a la víctima.

Personal de la Cruz Roja acudió a atenderla y trasladarla al Hospital Integral de Xicotepec.

Lamentablemente, el puente peatonal no fue utilizado, mientras los motociclistas huyeron para no hacerse responsables.

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