Pareja de motociclistas atropelló a mujer de la 3ra edad en Xicotepec

La víctima no usó el puente peatonal

Abelardo Domínguez

Mujer de la tercera edad atropellada por motocicleta cuando intentaba cruzar la carretera federal México Tuxpan, a la altura de San Isidro, en Xicotepec.

La pareja de motociclistas se dio a la fuga, dejó gravemente lesionada a la víctima.

Personal de la Cruz Roja acudió a atenderla y trasladarla al Hospital Integral de Xicotepec.

Lamentablemente, el puente peatonal no fue utilizado, mientras los motociclistas huyeron para no hacerse responsables.