Pide Pável Gaspar debate de altura, propuestas serias y trabajo legislativo real 

Desde Puebla

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, Pável Gaspar Ramírez, hizo un llamado a tener debate de altura, propuestas serias y trabajo legislativo real, para lograr la transformación de la vida pública en el Estado.

En rueda de prensa, el legislador señaló que la política es un acto de acuerdos permanentes, donde cada persona expresa la visión que tiene y que es la base para construir, fortalecer, transformar y garantizar el bienestar del pueblo.

Por lo anterior, expuso que la prudencia y apertura al diálogo seguirán siendo los signos distintivos del Congreso y de la forma de hacer política, para alcanzar soluciones en beneficio de la ciudadanía, con estricto apego a la norma jurídica.

“Como conductor de este esfuerzo colectivo, he sido firme y congruente al hacer del respeto, la legalidad y el diálogo, herramientas fundamentales para la construcción de acuerdos entre todas las fuerzas políticas”, dijo.