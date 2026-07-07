Congreso local no analizará petición de revocación de mandato en Acatlán: Julio Huerta

Jorge Barrientos

El diputado local y presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de Puebla, Julio Miguel Huerta Gómez, informó que el Poder Legislativo ya recibió la documentación presentada por regidores y el síndico del ayuntamiento de Acatlán de Osorio, quienes solicitan el inicio del procedimiento de revocación de mandato de la presidenta municipal, Guadalupe Bárcenas.

El legislador explicó que, aunque el expediente ya obra en poder de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, el Congreso aún no iniciará el análisis de fondo, debido a que la secretaría de Gobernación de Puebla mantiene abierta una mesa permanente de diálogo con las partes involucradas.

Julio Huerta señaló que en estas reuniones participan los servidores públicos inconformes, así como autoridades auxiliares y representantes del municipio, por lo que esa vía institucional aún no ha sido agotada.

“Estamos esperando que la secretaría de Gobernación nos informe si en esa mesa de diálogo se alcanzó algún acuerdo y las partes retomarán el trabajo institucional o, en su caso, si no fue posible resolver el conflicto”, expresó.

El presidente de la comisión indicó que será únicamente después de conocer el resultado de esas negociaciones cuando el Congreso determine los pasos a seguir.

En caso de no existir una solución mediante el diálogo, la Comisión de Gobernación analizará la procedencia de la solicitud y, posteriormente, el asunto podría ser turnado al Pleno para su eventual resolución.

Asimismo, reveló que tiene conocimiento de que recientemente ingresó un nuevo documento mediante el cual los promoventes solicitaron una mesa de trabajo directamente con la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado.

No obstante, reiteró que el Poder Legislativo esperará la conclusión del proceso de conciliación encabezado por la Secretaría de Gobernación antes de intervenir formalmente en el caso