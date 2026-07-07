Este año, la afluencia en el Aeropuerto Internacional de Puebla subió 14.73%

Erika Méndez

Este año, la afluencia en el Aeropuerto Internacional de Puebla se incrementó 14.73%, reveló la titular de la secretaría de Turismo, Carla López-Malo.

En conferencia de prensa, destacó que el aumento es por las 12 nuevas rutas.

Precisó que en total se han sumado 270 mil 572 pasajeros entre enero y junio del año en curso.