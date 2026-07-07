Crece la desesperación en Venezuela: familias denuncian retrasos para recuperar a sus desaparecidos

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Han pasado casi dos semanas desde el devastador doble terremoto que golpeó Venezuela el 24 de junio, pero la emergencia sigue lejos de terminar. Mientras las posibilidades de encontrar supervivientes bajo los escombros son ya prácticamente nulas, miles de familias continúan buscando a sus seres queridos entre los edificios derrumbados. Con buena parte de los equipos internacionales de rescate de regreso a sus países, las labores se centran ahora en la recuperación de los cuerpos y en la atención a los miles de damnificados.

El último balance oficial sitúa la cifra de fallecidos en 3.535 y la de heridos en 16.740. Además, 6.462 personas han sido rescatadas con vida, un dato que permanece sin cambios desde el pasado jueves, según medios venezolanos, mientras que más de 17.300 ciudadanos han perdido sus hogares y han tenido que ser trasladados a alojamientos temporales habilitados por las autoridades.

La magnitud de la catástrofe también se refleja en los daños materiales. Un total de 190 edificios se han desplomado por completo y otros 856 presentan desperfectos de diversa consideración, especialmente en el estado costero de La Guaira, la zona más castigada por los seísmos.

Aunque el Gobierno asegura haber desplegado cerca de 30.000 militares y agentes de seguridad, además de miles de voluntarios, numerosos vecinos denuncian que la falta de maquinaria pesada está ralentizando la retirada de escombros y la recuperación de las víctimas que continúan atrapadas bajo los inmuebles derruidos.

En paralelo, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) ha confirmado que la dirección de las operaciones de búsqueda ha quedado en manos de Protección Civil de Venezuela, tras el repliegue progresivo de los equipos internacionales. La organización también advierte de que cada vez más familias abandonan La Guaira para buscar refugio en otras regiones del país, ante la destrucción de viviendas y la escasez de recursos.

Crece la incertidumbre por los desaparecidos

Uno de los principales focos de preocupación sigue siendo el número real de desaparecidos. Aunque el Ejecutivo habilitó una línea telefónica y una plataforma digital para recibir comunicaciones de familiares, la cifra oficial permanece congelada desde el 25 de junio, cuando las autoridades informaron de 157 personas en paradero desconocido.

Frente a esos datos, la plataforma ciudadana Desaparecidos Terremoto Venezuela, creada para facilitar la localización de víctimas, ha registrado ya más de 31.000 reportes de personas con las que sus familiares aseguran no haber podido contactar desde los terremotos. La diferencia entre ambos registros alimenta la incertidumbre entre quienes continúan buscando noticias de sus seres queridos.

Aumentan las críticas a la respuesta del Gobierno

A medida que avanzan los días, también crece el malestar entre los afectados. Vecinos de las zonas más devastadas cuestionan la lentitud de las labores de rescate y denuncian que la ayuda humanitaria resulta insuficiente para atender la magnitud de la tragedia.

En respuesta a estas críticas, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció un paquete de medidas para apoyar a las familias damnificadas. Entre ellas figura una prestación económica mensual durante seis meses para quienes perdieron su vivienda y un programa de financiación hipotecaria con ayudas públicas que cubrirán hasta el 80% del coste de los nuevos créditos.

La mandataria también adelantó que el Ejecutivo prepara un plan para reconstruir el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, principal infraestructura aérea del país, mediante acuerdos de cooperación con socios internacionales, aunque no precisó ni el calendario ni los países implicados.

Mientras tanto, la tensión continúa creciendo sobre el terreno. En Caraballeda, una de las localidades más afectadas por el doble terremoto, un grupo de vecinos bloqueó la principal vía de acceso para exigir su traslado al complejo hotelero de Las Caracas, donde, aseguran, el Gobierno les prometió realojarlos. Otros residentes denuncian una reducción de la distribución de alimentos y lamentan que la salida de parte de los equipos internacionales esté ralentizando la recuperación de los cuerpos que permanecen bajo los escombros.

Con miles de personas sin hogar, un número de desaparecidos que sigue sin esclarecerse y unas tareas de recuperación que avanzan lentamente, Venezuela afronta ahora una nueva fase de la emergencia, marcada por la reconstrucción del país y por el desafío de responder a las necesidades de decenas de miles de afectados.