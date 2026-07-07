PAN denuncia presunto uso de oficinas públicas para eventos de Morena en San Jerónimo Tecuanipan

Jorge Barrientos

El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Puebla, Mario Riestra Piña, denunció que Morena continúa utilizando instalaciones y recursos públicos para la realización de actividades partidistas, por lo que exigió al Instituto Electoral del Estado (IEE) actuar y sancionar estas conductas.

El dirigente panista aseguró que su partido ya presentó una denuncia formal ante el IEE por la presunta utilización de oficinas públicas para la organización de un evento político de Morena en el municipio de San Jerónimo Tecuanipan.

Riestra Piña sostuvo que, en este caso, “no cabe la presunción”, ya que, afirmó, existen evidencias de que se emplearon recursos públicos para fines partidistas, situación que, dijo, vulnera los principios de imparcialidad y equidad en la contienda política.

Asimismo, hizo un llamado enérgico al Instituto Electoral del Estado para que actúe como árbitro de la democracia poblana y emita sanciones ejemplares contra los responsables.

El líder estatal del PAN señaló que su partido ha presentado más de 20 denuncias en contra de funcionarios federales, estatales, municipales y legisladores por presuntas irregularidades relacionadas con la promoción personalizada, el uso de recursos públicos y la utilización de su imagen con fines político-electorales, así como por acciones que, a su juicio, representan una coacción indirecta del voto.

Finalmente, Mario Riestra Piña insistió en que el órgano electoral debe enviar un mensaje claro de que ningún servidor público, sin importar el nivel de gobierno al que pertenezca, puede utilizar bienes o recursos del Estado para favorecer actividades de carácter partidista.