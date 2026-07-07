Puebla, cuarto estado del país en población indígena

Erika Méndez

El estado de Puebla ocupa el cuarto lugar nacional en población indígena, reveló Apolinaria Martínez Arroyo, directora general del Instituto Poblano de Pueblos Indígenas.

En conferencia de prensa, dijo que Puebla es un estado orgullosamente pluricultural, con más de un millón de personas indígenas de siete pueblos originarios, como mixteco y otomí.

Además, 615 mil 622 personas hablan una lengua indígena, riqueza cultural que representa responsabilidad para las instituciones públicas, pues implica garantizar las decisiones que impactan directamente en los pueblos y comunidades indígenas.

Ante ello, se llevará a cabo una consulta para escuchar directamente la voz de los pueblos para que sus opiniones, propuestas y planteamientos formen parte del nuevo marco jurídico nacional.