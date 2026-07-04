Todos mis esfuerzos tienen sus frutos: Yahel Alcaide Bravo, medallista BUAP

Desde Puebla

Yahel Alcaide Bravo, alumno de Preparatoria Urbana Enrique Cabrera Barroso, conquistó la medalla de bronce en la prueba de dos mil metros con obstáculos en atletismo, durante los Juegos Deportivos Nacionales de la Educación Media Superior (JUDENEMS), realizada en Tepic, Nayarit.

Con la conquista de esta presea a nivel nacional, cierra una etapa deportiva y académica y se enfoca para seguir con otra etapa en su vida, la universitaria. Su objetivo inmediato es iniciar sus estudios en la Licenciatura en Cultura Física en la máxima casa de estudios poblana.

Los JUDENEMS son organizados por la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) y el Consejo Nacional para el Desarrollo del Deporte en la Educación Media Superior (CONADEMS), y son el principal evento multideportivo de nivel preparatoria en México.