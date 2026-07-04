En Atlixco, no venderán bebidas alcohólicas después del juego de la selección mexicana

- Para evitar desmanes
Desde Puebla
El director de Comercio de Atlixco, Rodrigo Apanco, señala que se realizará una LIMITACIÓN en la venta de bebidas alcohólicas en cualquier presentación.
Comenzará este domingo 5 de julio a partir de las 20:00 hrs. con la finalidad de salvaguardar la integridad de todas y todos en las celebraciones posteriores al partido de la selección Nacional.
Esta medida está siendo notificada de manera personal a cada establecimiento y dándose a conocer a través de medios de comunicación, se exhorta a los establecimientos a acatar esta medida y evitar sanciones.
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