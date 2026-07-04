“Facultad de Artes de la BUAP me dio las herramientas para la fiesta más grande del mundo”

Desde Puebla

Perla Juárez Filomeno, estudiante de la Facultad de Artes de la BUAP, participó en la fiesta más grande del fútbol ante 80 mil personas y millones de televidentes.

La estudiante del sexto semestre de la licenciatura danzó durante 3 minutos en un montaje inspirado en el baile tradicional mexica referente a los cuatro puntos cardinales y los cuatro elementos que demostró las raíces de México.

Originaria del municipio de Hueyapan, ubicada en la sierra nororiental del estado de Puebla, la también egresada de la facultad de Psicología, pertenece a la compañía de danza folklórica Tenochtitlán de la Organización Cultural de Intercambios Internacionales México A.C. (OCIIMAC).

Practica danza folclórica desde los ocho años y reconoce que esta experiencia enriquecerá su currículum; asimismo, espera más oportunidades como esta para representar con orgullo a México.