Marruecos aplasta a Canadá y ya está en los cuartos de final del Mundial 2026

• Leones del Atlas golearon 3-0 al anfitrión y son una de las grandes realidades del torneo

Leonardo Guzmán Hernández

La Selección de Marruecos volvió a demostrar que está para cosas grandes en la Copa Mundial de la FIFA 2026 al derrotar con autoridad 3-0 a Canadá en los octavos de final, resultado que le otorgó el boleto a los cuartos de final.

A pesar del buen inicio del conjunto canadiense, que generó varias ocasiones claras de gol, el guardameta Yassine Bono respondió con seguridad y mantuvo su arco en cero.

Tras resistir la presión inicial, los africanos golpearon en el momento justo y terminaron imponiendo su calidad en Houston.

El primer tanto llegó al minuto 50, cuando Azzedine Ounahi aprovechó una jugada a balón parado para vencer al arquero canadiense.

Conforme avanzó el encuentro, Marruecos tomó el control y volvió a aparecer Ounahi al 82′, luego de una asistencia de Brahim Díaz, para firmar su doblete y encaminar la clasificación.

Ya en el tiempo agregado, Soufiane Rahimi sentenció el compromiso con el 3-0 definitivo tras una veloz jugada de contragolpe que desató la celebración de los Leones del Atlas.

Con esta contundente victoria, Marruecos se instaló entre las ocho mejores selecciones del Mundial por segundo torneo consecutivo y reafirmó que su histórica actuación en Catar 2022 no fue casualidad.

El conjunto africano mantiene vivo el sueño de conquistar su primera Copa del Mundo y ahora espera rival en los cuartos de final, mientras que Canadá puso punto final a la mejor participación mundialista de su historia, dejando una imagen competitiva pese a la eliminación.